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7 минут назад

МО РФ: в Харькове медикаменты из западной гумпомощи продают в аптеках по завышенным ценам

ТК «Звезда»иещё 2

В Харькове чиновники системы здравоохранения разворовывают гуманитарную помощь из западных стран, чтобы затем продавать лекарства по завышенным ценам в аптеках. Помимо этого, психотропные вещества открыто продаются через интернет, рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) Михаил Мизинцев.

В Минобороны РФ сообщили о продаже в Харькове медикаментов из гумпомощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Харькове чиновники системы здравоохранения... разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет», - сказал он.

Все это, подчеркнул Мизинцев, делается при полной поддержке городской администрации. Он добавил, что такие действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственного народа и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Ранее Мизинцев рассказал, что украинские националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в Донецкой народной республике и обвинить в этом Россию.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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