В Минобороны РФ сообщили о продаже в Харькове медикаментов из гумпомощи

В Харькове чиновники системы здравоохранения разворовывают гуманитарную помощь из западных стран, чтобы затем продавать лекарства по завышенным ценам в аптеках. Помимо этого, психотропные вещества открыто продаются через интернет, рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) Михаил Мизинцев.

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«В Харькове чиновники системы здравоохранения... разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет», - сказал он.

Все это, подчеркнул Мизинцев, делается при полной поддержке городской администрации. Он добавил, что такие действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственного народа и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.