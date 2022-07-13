Байден заявил о готовности США применить силу против Ирана

Вашингтон не допустит, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, США готовы применить силу и остановить Тегеран, заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика 12-му каналу израильского телевидения.

Журналист поинтересовался, может ли американская сторона использовать против Ирана силу.

«В качестве крайней меры, да», — уточнил президент.

Байден указал на недопустимость получения ядерного оружия Тегераном.

«Иран не должен получить ядерное оружие», — добавил он.

Байден считает, что решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было «гигантской ошибкой».

«Они сейчас гораздо ближе к ядерному оружию, чем были ранее», — подчеркнул он.