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35 минут назад

Президент Молдавии объяснила необходимость усиления армии угрозой со стороны России

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду объяснила необходимость усиления армии страны угрозой со стороны России. Об этом она заявила в интервью телеканалу Moldova 1 в среду, комментируя критику со стороны оппозиции инициативы ЕС и НАТО по переоснащению молдавской армии.

Президент Молдавии Санду сообщила о необходимости усиления армии страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии. <…> В ситуации, когда мы видим, что делает Россия на Украине, совсем несерьезно не задуматься о том, как мы будем защищаться, если такая трагедия произойдет с нами <…>", - сказала президент. При этом она заверила, что Молдавия не планирует на кого-либо нападать.

Ранее ЕС одобрил финансовую помощь Молдавии в размере €47 млн, что позволит удвоить годовой бюджет республики на оборону. В конце мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва будет следить за реакцией Кишинева на возможные поставки вооружений НАТО в страну. В МИД РФ выразили сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Там считают, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.

Армия,В мире,Андрей Руденко,МИД России,НАТО,ЕС,
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