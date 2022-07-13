Президент Молдавии Санду сообщила о необходимости усиления армии страны

"Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии. <…> В ситуации, когда мы видим, что делает Россия на Украине, совсем несерьезно не задуматься о том, как мы будем защищаться, если такая трагедия произойдет с нами <…>", - сказала президент. При этом она заверила, что Молдавия не планирует на кого-либо нападать.