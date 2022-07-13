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52 минуты назад

В Херсонской области предотвращена Киевская диверсия

Елена Прошина

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев совершил диверсию на энергетических объектах в Херсоне. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

В Херсонской области предотвращена Киевская диверсия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сотрудники 3 главных электроподстанций в области столкнулись с угрозами со стороны киевских властей и были вынуждены покинуть свои рабочие места.

«Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона - вплоть до полного отключения электричества» – написал Сальдо в Telegram-канале администрации.

Также глава администрации уточнил, что резервные бригады «Крымэнерго» взяли обслуживание подстанций на себя, а сотрудники «Росгвардии» обеспечивает им вооружённую охрану. Угроза обесточивания области, по словам Сальдо, была полностью устранена.

Напомним, что это не первая попытка диверсии в Херсонской области. 11 июня местными жителями было обнаружено самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы области Владимира Сальдо.

Армия,В мире,Росгвардия,
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