В Херсонской области предотвращена Киевская диверсия

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев совершил диверсию на энергетических объектах в Херсоне. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

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По его словам, сотрудники 3 главных электроподстанций в области столкнулись с угрозами со стороны киевских властей и были вынуждены покинуть свои рабочие места.

«Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона - вплоть до полного отключения электричества» – написал Сальдо в Telegram-канале администрации.

Также глава администрации уточнил, что резервные бригады «Крымэнерго» взяли обслуживание подстанций на себя, а сотрудники «Росгвардии» обеспечивает им вооружённую охрану. Угроза обесточивания области, по словам Сальдо, была полностью устранена.