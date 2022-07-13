Военные силы РФ и ЛНР вошли в Соледар

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что вооружённые силы России и подразделения народной милиции ЛНР зашли на территорию города Соледар в Донбассе.Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Рамблер Рамблер

Вошедшие в город мотострелковые и артиллерийские подразделения смогли захватить склад с боеприпасами. Сообщается, что на складе обнаружено около 6 тысяч артиллерийских снарядов.

Напомним, что Соледар расположен у восточной границы ЛНР и ДНР и до последнего времени находился под контролем ВСУ.