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1 час назад

США успешно испытали две гиперзвуковые ракеты

Газета.Ruиещё 7

ВВС США провели успешное испытания пары гиперзвуковых ракет, созданных компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters. Испытания прошли у побережья Калифорнии. Ракеты ARRW стартовали из-под крыла стратегического бомбардировщика B-52H.

В США заявили, что успешно испытали гиперзвуковую ракету
Фото: U.S. Air Force / Giancarlo Casem / ReutersU.S. Air Force / Giancarlo Casem / Reuters

"Испытание демонстрирует способность ARRW достигать и выдерживать рабочие гиперзвуковые скорости, дают важные данные для использования в дальнейших летных испытаниях и подтверждают безопасное отделение от самолета", — приводит агентство заявление Lockheed Martin.

Исполнительный директор программы Управления вооружений Пентагона, бригадный генерал ВВС Хит Коллинз заявил, что серия испытаний ракеты завершена, и теперь ВВС готовы перейти к тестированию боевой части.

Ранее сообщалось, что в России разрабатываю баллистическую ракету "Змеевик" и гиперзвуковым боевым оснащением, предназначенным для поражения надводных целей, в первую очередь авианосцев.

Армия,Пентагон,
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