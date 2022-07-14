Американская гаубица М777 попала в руки бойцов ЛНР

Американская гаубица калибра 155-мм M777, поставляемая США Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи, оказалась в руках бойцов народной милиции ЛНР.

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Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, опубликовавший в своем Telegram-канале видео на фоне захваченной гаубицы.

"Гаубица, конечно пострадала в ходе огневого воздействия. Но основные узлы и агрегаты целы. БИУС уехал к специальным людям. Кроме того, в качестве трофеев бойцы ЛНР получили около 50 155-мм снарядов, пороховые заряды в фирменных укупорках", - написал Поддубный.

По его словам, гаубица M777 использовалась для обстрелов Рубежного, Северодонецка и других населенных пунктов. Он добавил, что по утверждению местных жителей, боевым расчетом командовал американский офицер. Под завалами ангара, в котором находилась гаубица в момент удара, были найдены тубусы отстрелянных 155-мм снарядов, а также около 50 целых. Поддубный подчеркнул, что в ходе удара по гаубице не пострадал очень ценный элемент - боевая информационно-управляющая система (БИУС), которую сейчас изучают специалисты.

Кроме того, военкор выразил уверенность, что теперь эту гаубицу "разберут по винтикам". При этом он отметил, что по мнению артиллеристов, M777 - очень посредственное орудие. "Хлопцы и янки, несите еще", - заключил военкор.