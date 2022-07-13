Столтенберг призвал страны ЕС не жаловаться и продолжать платить Украине

«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше, и надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал. Надо готовиться, что это будет долго, это может не закончиться к лету (Столтенберг, скорее всего, оговорился, и имел в виду зиму — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.