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1 час назад

ВСУ заминировали все мосты в Запорожской области и ДнепроГЭС

Деловая газета "Взгляд"

Украинские националисты заминировали все мосты на подконтрольной территории Запорожской области, а также плотину ДнепроГЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

ВСУ заминировали все мосты в Запорожской области и ДнепроГЭС
Фото: ReutersReuters

«Все мосты заминированы, включая ДнепроГЭС», – заявил Рогов в эфире «Соловьев. Live», передает ТАСС.

По его словам, более 80 объектов социальной инфраструктуры на подконтрольной Украине части региона, превращены в базы.

«Дворец пионеров, находящийся недалеко от ДнепроГЭСа, превращен, по сути, в военную базу карателей. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – школы, дворцы культуры, спортивные учреждения, торговые центры, где находятся боевики, каратели, где находятся склады с оружием», – указал он.

Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.

Армия,Владимир Рогов,
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