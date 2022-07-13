ВСУ заминировали все мосты в Запорожской области и ДнепроГЭС

Украинские националисты заминировали все мосты на подконтрольной территории Запорожской области, а также плотину ДнепроГЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов .

По его словам, более 80 объектов социальной инфраструктуры на подконтрольной Украине части региона, превращены в базы.

«Дворец пионеров, находящийся недалеко от ДнепроГЭСа, превращен, по сути, в военную базу карателей. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – школы, дворцы культуры, спортивные учреждения, торговые центры, где находятся боевики, каратели, где находятся склады с оружием», – указал он.

Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.