Стало известно о новой украинской тактике обхода противовоздушной защиты

Украинские военные начали применять новую тактику прорыва ПВО в Луганске: первой пускают ракету без боевой части, за ней следует снаряд с фугасной боеголовкой, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», – цитирует Мирошника РИА «Новости».
В представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что первая ракета была учебной, а вторая – уже с фугасной боевой частью. ПВО сбили обе ракеты, одна из них взорвалась и повредила 10 малоэтажных жилых домов, автомобиль и ЛЭП. Мирные жители не пострадали.
Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.
До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.