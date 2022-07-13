Власти Новой Каховки уточнили число жертв удара ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке два человека погибли, 90 были ранены. Об этом в своем Telegram-канале заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

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По ее словам, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в результате обстрела разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения, пояснила Екатерина Губарева.

Замглавы администрации Херсонской области также сообщила, что семьям жертв нападения будет выплачено по два миллиона рублей, а пострадавшим в результате обстрела – по 400 тысяч рублей.

«Создана рабочая группа по восстановлению города. Привлечены свыше 50 волонтеров», - написала она.