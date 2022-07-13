Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия нанесла удар по Луганску с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
"Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", - говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР заявили, что по Луганску в ночь на 13 июля было выпущено девять ракет из РСЗО HIMARS со стороны населенного пункта Артемовск (Бахмут).
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.