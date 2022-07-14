Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» смогли ликвидировать на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины...» — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.