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40 минут назад

Стало известно о гибели в ходе спецоперации трех старших офицеров из Волгограда

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В ходе спецоперации на Украине погибли три старших офицера 20-гвардейской мотострелковой дивизии из Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя волгоградского отделения «Юнармии» Дениса Харитонова.

По его словам, в числе погибших командир дивизии Алексей Горобец, о смерти которого сообщалось ранее, а также двое его заместителей — Сергей Кенс и Алексей Аврамченко.

Обстоятельства их гибели не приводятся.

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Накануне, 13 июля, председатель волгоградского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе российской спецоперации на Украине. Она начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, потом служила в Невинномысске.

Армия,Видео,Денис Харитонов,Александр Струков,Анастасия Савицкая,
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