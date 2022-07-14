В ходе спецоперации на Украине погибли три старших офицера 20-гвардейской мотострелковой дивизии из Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя волгоградского отделения «Юнармии» Дениса Харитонова.

По его словам, в числе погибших командир дивизии Алексей Горобец, о смерти которого сообщалось ранее, а также двое его заместителей — Сергей Кенс и Алексей Аврамченко.

Обстоятельства их гибели не приводятся.