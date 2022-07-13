Российская ПВО перехватила пять украинских «Точек-У»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У» в Луганской народной республике (ЛНР) и в Херсонской области. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, российским военным удалось сбить 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и в районе Луганска.

Конашенков добавил, что ПВО России также уничтожила штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и девять беспилотников под Харьковом, Николаевом и в ДНР.