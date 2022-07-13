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56 минут назад

Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе

Lenta.ru

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по резервам оперативно-тактической группы «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что ракетным ударом удалось уничтожить свыше 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники из состава группы «Каховка».

Минобороны также отчиталось об уничтожении пункта временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады — он находился в восточной части Николаева. Ударом, помимо этого, ликвидировали десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и до 70 военных артиллерийских подразделений украинской армии.

Ранее оборонное ведомство доложило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области. Также удалось ликвидировать около 10 единиц боевой техники противника.

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Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 июля глава государства предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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