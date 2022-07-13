Минобороны Германии раскрыло секретные данные по поставкам вооружения Киеву

Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о засекреченных поставках вооружения на Украину . Как сообщает URA.RU, из опубликованного документа стало известно, что Берлин предоставит Киеву «летальные и нелетальные военные вспомогательные услуги».

«По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится», — подчеркнули власти.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого страны запада решили увеличить военную помощь Киеву, нарастив поставки вооружений.