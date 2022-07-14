В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригороду Горловки - поселку Пантелеймоновка - из артиллерии калибра стандарта НАТО. Об этом сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его данным, украинские силовики вели огонь из населенного пункта Новгородское. Они выпустили восемь снарядов. Обстрел зафиксирован в 06:40 по местному времени (совпадает с мск).
Это первый удар по территории ДНР, зафиксированный представительством с полуночи.
Пантелеймоновка - поселок городского типа в составе Горловки с населением порядка 8 тыс. человек. Горловка расположена на северо-востоке ДНР.