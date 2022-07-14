В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригороду Горловки - поселку Пантелеймоновка - из артиллерии калибра стандарта НАТО. Об этом сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
Фото: ReutersReuters

По его данным, украинские силовики вели огонь из населенного пункта Новгородское. Они выпустили восемь снарядов. Обстрел зафиксирован в 06:40 по местному времени (совпадает с мск).

Это первый удар по территории ДНР, зафиксированный представительством с полуночи.

Пантелеймоновка - поселок городского типа в составе Горловки с населением порядка 8 тыс. человек. Горловка расположена на северо-востоке ДНР.

Армия,НАТО и Украина,Украина в НАТО,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители