В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригороду Горловки - поселку Пантелеймоновка - из артиллерии калибра стандарта НАТО. Об этом сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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По его данным, украинские силовики вели огонь из населенного пункта Новгородское. Они выпустили восемь снарядов. Обстрел зафиксирован в 06:40 по местному времени (совпадает с мск).

Это первый удар по территории ДНР, зафиксированный представительством с полуночи.