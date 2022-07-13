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50 минут назад

КНДР произвела выстрел из реактивных систем залпового огня, сообщили СМИ

Елена Прошина

Военные Южной Кореи засекли еще один артиллерийский выстрел Северной Кореи в сторону Желтого моря, сообщает Yonhap.

КНДР произвела новый выстрел из реактивных систем залпового огня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника агентства, предположительно, он был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Южнокорейские военные утром 11 июля засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.

Еще о двух выстрелах реактивной системы залпового огня сообщалось 10 июля. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса «некоего» СМИ. По словам военных, обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.

Выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений Вашингтона и Сеула. Ранее в Южную Корею прибыли шесть американских истребителей F-35A. Южная Корея также планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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