КНДР произвела новый выстрел из реактивных систем залпового огня

Военные Южной Кореи засекли еще один артиллерийский выстрел Северной Кореи в сторону Желтого моря, сообщает Yonhap.

По данным источника агентства, предположительно, он был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Южнокорейские военные утром 11 июля засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.

Еще о двух выстрелах реактивной системы залпового огня сообщалось 10 июля. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса «некоего» СМИ. По словам военных, обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.