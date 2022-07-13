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10 минут назад

Названы задачи атомной подводной лодки «Белгород»

Елена Прошина

Российская атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» с ядерными торпедами предназначена для нанесения ответного удара, сообщает The National Interest.

Названы задачи атомной подводной лодки «Белгород»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится о возможных задачах АПЛ.

«Тем не менее, реальная цель загадочной подводной лодки — это своего рода платформа для нанесения ответного, последнего удара в случае ядерной войны — благодаря сверхдальним ядерным торпедам», — пишет издание.

Субмарина «Белгород» станет носителем ядерных торпед «Посейдон». The National Interest утверждает, что возможными целями подлодки могут стать «практически все» районы восточного побережья Соединенных Штатов.

«Белгород» проекта 09852 передали Военно-морскому флоту России 8 июля. Сообщалось, что подводная лодка предназначена для решения научных задач и проведения поисково-спасательных операций. Также К-329 может нести спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

Издание The Drive писало, что К-329 «Белгород» позволит Военно-морскому флоту России доминировать в Арктике. АПЛ даст возможность перерезать подводные кабели или устанавливать на них средства сбора данных.

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