Раскрыта цель ракетного удара ВСУ в Луганске

Целью массированного ракетного удара со стороны вооруженных сил Украины в Луганске стала военная часть противовоздушной обороны ЛНР, обеспечивающая безопасность города, сообщил в своем Telegram-канале представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — заявил он.

Отмечается, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Взрывы прозвучали в ночь на 13 июля в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. Как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Позднее в окрестностях Луганска произошел пожар. По всему городу были слышны звуки взрывов. Это могли детонировать боеприпасы.