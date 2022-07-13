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34 минуты назад

Раскрыта цель ракетного удара ВСУ в Луганске

Елена Прошина

Целью массированного ракетного удара со стороны вооруженных сил Украины в Луганске стала военная часть противовоздушной обороны ЛНР, обеспечивающая безопасность города, сообщил в своем Telegram-канале представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

Раскрыта цель ракетного удара ВСУ в Луганске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — заявил он.

Отмечается, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Взрывы прозвучали в ночь на 13 июля в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. Как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Позднее в окрестностях Луганска произошел пожар. По всему городу были слышны звуки взрывов. Это могли детонировать боеприпасы.

Согласно предварительным данным, над Луганском была сбита ракета «Точка-У». Это произошло в районе поселка Юбилейный.

Армия,Андрей Марочко,
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