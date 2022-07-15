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53 минуты назад

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из ствольной артиллерии

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую из ствольной артиллерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23:45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве сообщали, что в четверг вечером украинские силовики два раза открывали огонь по Ясиноватой из "Градов".

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