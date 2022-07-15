ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую из ствольной артиллерии

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23:45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве сообщали, что в четверг вечером украинские силовики два раза открывали огонь по Ясиноватой из "Градов".