Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Бесплотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины обстреляли погранпост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области . Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания", - уточнил глава региона, добавляя, что оперативные службы в настоящее время "проводят все необходимые мероприятия".

12 июля украинские силы обстреляли поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, выпустив порядка 18 минометных снарядов. В результате никто не пострадал. В регионе до 23 июля действует "желтый" уровень террористической опасности. Это решение было принято, так как у правоохранительных органов имеется информация о сохраняющейся угрозе теракта.