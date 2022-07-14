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28 минут назад

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Газета.Ruиещё 14

Бесплотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины обстреляли погранпост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ
Фото: WB GroupWB Group

"Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания", - уточнил глава региона, добавляя, что оперативные службы в настоящее время "проводят все необходимые мероприятия".

12 июля украинские силы обстреляли поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, выпустив порядка 18 минометных снарядов. В результате никто не пострадал. В регионе до 23 июля действует "желтый" уровень террористической опасности. Это решение было принято, так как у правоохранительных органов имеется информация о сохраняющейся угрозе теракта.

Армия,Александр Богомаз,
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