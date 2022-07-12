Россия нашла нового союзника в Азии

Руководство Минобороны РФ встретилось с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию 11 июля. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает российское ведомство.
«В МО РФ на встрече стороны положительно оценили развивающиеся отношения в военной области. Они подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — приводит информацию со встречи телеканал «Звезда».
В ведомстве добавили, что встреча прошла в дружественной атмосфере. У сторон есть настрой на наращивание сотрудничества, дополняет RT.