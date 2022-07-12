Россия нашла нового союзника в Азии

«В МО РФ на встрече стороны положительно оценили развивающиеся отношения в военной области. Они подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — приводит информацию со встречи телеканал «Звезда».