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1 час назад

Россия нашла нового союзника в Азии

Ura.Ruиещё 1

Руководство Минобороны РФ встретилось с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию 11 июля. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает российское ведомство.

Россия нашла нового союзника в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В МО РФ на встрече стороны положительно оценили развивающиеся отношения в военной области. Они подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — приводит информацию со встречи телеканал «Звезда».

В ведомстве добавили, что встреча прошла в дружественной атмосфере. У сторон есть настрой на наращивание сотрудничества, дополняет RT.

Армия,Минобороны России,
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