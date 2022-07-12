НАТО и Евросоюз ужесточат контроль за поставками оружия Украине

«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили», — заявил изданию чиновник одной из западных стран, добавив, что после этого они не знают о местонахождении техники, используется ли она и находится ли в стране вообще.