Заявленное ВСУ контрнаступление на юге Украины потерпит неудачу из-за обнародования Киевом своих планов. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, передает газета Independent.

«Когда вы начинаете контратаку, вам нужен эффект неожиданности. Публичное объявление о своих планах позволит русским тщательно подготовиться для защиты от этой угрозы», — пояснил ученый.

При этом он отметил, что в контратаке не может быть задействована армия численностью миллион человек, о которой объявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны.

По его словам, главная задача разведки — «раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ», чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны.

По его словам, многое будет зависеть от предоставленной другими странами помощи.