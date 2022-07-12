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31 минуту назад

Британский ученый заявил о провале контрнаступления ВСУ из-за обнародования планов

Газета.Ruиещё 5

Заявленное ВСУ контрнаступление на юге Украины потерпит неудачу из-за обнародования Киевом своих планов. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, передает газета Independent.

«Когда вы начинаете контратаку, вам нужен эффект неожиданности. Публичное объявление о своих планах позволит русским тщательно подготовиться для защиты от этой угрозы», — пояснил ученый.

При этом он отметил, что в контратаке не может быть задействована армия численностью миллион человек, о которой объявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны.

По его словам, главная задача разведки — «раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ», чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны.

Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению

По его словам, многое будет зависеть от предоставленной другими странами помощи.

До этого о готовящемся контрнаступлении заявлял министр обороны Алексей Резников. Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать планы Киева о возвращении под свой контроль южных территорий страны.

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