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1 час назад

Washington Post: США могут прекратить поставки оружия Украине

Газета.Ru

В США допустили прекращение поставок оружия украинской стороне, пишет Майк Гленн в статье для The Washington Post.

Поставка многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией и вряд ли сможет переломить ход спецоперации, говорится в публикации.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», — комментирует в статье ситуацию с поставками вооружения подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Сообщается, что с момента вступления президента США Джо Байдена в должность помощь Украине в области безопасности составила 8 млрд долларов. С лета 2021 года Вашингтон направил Киеву уже 15 пакетов военной помощи.

«Союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины»

Ранее ЕС одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд. Как отметил представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, экономика Украины на данный момент находится не в лучшем состоянии на фоне продолжения российской военной спецоперации на ее территории и остро нуждается в краткосрочном финансировании.

Армия,Видео,Валдис Домбровскис,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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