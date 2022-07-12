В США допустили прекращение поставок оружия украинской стороне, пишет Майк Гленн в статье для The Washington Post.
Поставка многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией и вряд ли сможет переломить ход спецоперации, говорится в публикации.
«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», — комментирует в статье ситуацию с поставками вооружения подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Сообщается, что с момента вступления президента США Джо Байдена в должность помощь Украине в области безопасности составила 8 млрд долларов. С лета 2021 года Вашингтон направил Киеву уже 15 пакетов военной помощи.
Ранее ЕС одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд. Как отметил представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, экономика Украины на данный момент находится не в лучшем состоянии на фоне продолжения российской военной спецоперации на ее территории и остро нуждается в краткосрочном финансировании.