На Украине началось обучение по программе «Армия дронов»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране началось обучение первых 150 операторов дронов по программе «Армия дронов».

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«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Дронариум», — написал он в Telegram-канале.

Федоров уточнил, что во время обучения военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, которые будут выполняться на фронте.