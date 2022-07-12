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27 минут назад

На Украине начали обучать первых 150 операторов по программе «Армия дронов»

Газета.Ru

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране началось обучение первых 150 операторов дронов по программе «Армия дронов».

На Украине началось обучение по программе «Армия дронов»
Фото: газета.ruгазета.ru

«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Дронариум», — написал он в Telegram-канале.

Федоров уточнил, что во время обучения военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, которые будут выполняться на фронте.

1 июля украинская государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что военные собираются сделать большую покупку дронов и обучить операторов в рамках программы «Армия дронов». Утверждалось, что дроны помогут ВСУ мониторить линию фронта — около 2 470 км. Всего планируется приобрести 200 беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки и тысячи простейших.

Армия,В мире,Михаил Федоров,
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