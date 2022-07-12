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27 минут назад

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

ВСУ нанесли удар дроном по жилым домам в Энергодаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 14.20 (совпадает с мск. — прим. «Ленты.ру») ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — сообщил представитель пресс-службы городской администрации.

Уточняется, что власти населенного пункта в Запорожской области выясняют информацию о жертвах.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ нанесли удар по зданию около Запорожской АЭС. Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил украинские войска в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе польского производства, отметив, что попытка нападения была предотвращена.

Армия,В мире,Происшествия,Алексей Селиванов,
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