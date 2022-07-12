У Крымского моста провели учебные стрельбы ПВО

«Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, – результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме. Боевые расчеты показали выучку при защите стратегически важных объектов», – написал он в своем Telegram-канале, призвав горожан сохранять спокойствие.