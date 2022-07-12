У Крымского моста провели учебные стрельбы ПВО

Учебные стрельбы сил противовоздушной обороны прошли во вторник около крымского города Керчи, откуда начинается Крымский мост, сообщил мэр города Святослав Брусаков.
«Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, – результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме. Боевые расчеты показали выучку при защите стратегически важных объектов», – написал он в своем Telegram-канале, призвав горожан сохранять спокойствие.
Напомним, 1 июля правоохранительные органы провели учения в районе Крымского моста, СМИ заметили задымление в районе моста.