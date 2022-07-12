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20 минут назад

Делегации и предприятия 129 стран приглашены на военно-технический форум "Армия-2022"

ТАСС

Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также во всех военных округах и на Северном флоте, ожидает прибытия делегаций и предприятий промышленности 129 иностранных государств. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

На военно-технический форум "Армия-2022" приглашены 129 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году на форум приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств. Форум пройдет в одно время с Армейскими международными играми-2022 и 10-й Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в рамках форума министерство обороны планирует подписать государственные контракты с предприятиями промышленности. Кроме того, ожидается заключение компанией "Рособоронэкспорт" контрактов на поставку вооружения и военной техники иностранным партнерам.

В ведомстве уточнили, что знаковым мероприятием научно-деловой программы форума станет пленарное заседание под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова, который также возглавит конгресс, посвященный вопросам диверсификации ОПК России. В рамках форума также запланирован Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории.

В Минобороны РФ также информировали, что на официальном сайте военного ведомства началась аккредитация на форум. Заявки на аккредитацию принимаются до 15:00 12 августа.

Армия,Юрий Борисов,Минобороны России,Рособоронэкспорт,
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