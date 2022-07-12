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16 минут назад

Войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Союзные силы продвигаются в направлении Северска и планируют наступление на Славянск, в Северске остались только неопытные бойцы территориальной обороны и «вчера мобилизованные» новобранцы, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Войска ЛНР начали наступление на Северск
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас наши войска находятся буквально на очень небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, <...> и дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты, остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса, <...> основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, сейчас создаются все условия для взятия города Северска в ДНР.

«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.

«Дальше движение будет развиваться в сторону Славянска, потом, возможно, в сторону Краматорска», – добавил Мирошник.

Ранее в ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск.

Армия,В мире,Родион Мирошник,
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