Войска ЛНР начали наступление на Северск

«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.