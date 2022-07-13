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35 минут назад

СМИ: президент Латвии предложил сформировать резерв из обученных военному делу граждан

ТАССиещё 2

Президент Латвии Эгилс Левитс считает необходимым сформировать резерв из граждан страны, прошедших военную подготовку. Об этом в среду сообщил портал Delfi.

В Латвии хотят сформировать резерв из обученных военному делу граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В новой геополитической ситуации нам необходимо усилить нашу обороноспособность. Союзники увеличат свое присутствие в Латвии, но и нам самим необходимо укрепить свои вооруженные силы. Нужно сформировать [кадровый] запас [из] граждан, обученных военному делу", - приводит портал слова главы государства.

11 июля Минобороны страны объявило о планах ввести через пять лет обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее Левитс, комментируя это заявление, отметил, что призыв в ВС республики должен распространяться не только на мужчин, но и на женщин. Кроме того, он не исключил, что Латвия в ближайшее время "будет вынуждена увеличить военные расходы".

Армия,В мире,День Победы,
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