В Латвии хотят сформировать резерв из обученных военному делу граждан

"В новой геополитической ситуации нам необходимо усилить нашу обороноспособность. Союзники увеличат свое присутствие в Латвии, но и нам самим необходимо укрепить свои вооруженные силы. Нужно сформировать [кадровый] запас [из] граждан, обученных военному делу", - приводит портал слова главы государства.

11 июля Минобороны страны объявило о планах ввести через пять лет обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее Левитс, комментируя это заявление, отметил, что призыв в ВС республики должен распространяться не только на мужчин, но и на женщин. Кроме того, он не исключил, что Латвия в ближайшее время "будет вынуждена увеличить военные расходы".