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53 минуты назад

Минобороны показало на видео уничтожение пусковых установок Harpoon под Одессой

Lenta.ru

Министерство обороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань в Одесской области. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На появившемся ролике запечатлен момент удара по пусковым установкам Harpoon.

8 июля Минобороны России докладывало об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Подчеркивалось, что тогда цели были поражены в районе села Лиман под Одессой.

Российское ведомство также заявляло об ударах по хранилищам, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин.

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