В Индии подтвердили интерес к российским вертолетам Ка-226Т

«В то время как боевой потенциал увеличился в разы и находится на подъеме, возможности разведки и наблюдения пострадают, если одновременно не будут введены в строй Ка-226Т и отечественные легкие многоцелевые вертолеты (LUH) для замены стареющего авиапарка», – цитирует ТАСС со ссылкой на радио источники в минобороны Индии.

По их словам, в настоящее время сделка с Россией о приобретении Ка-226Т, необходимых индийским ВВС для полетов в высокогорных районах, застопорилась, в том числе из-за событий на Украине.

Армейская авиация Индии сейчас эксплуатирует около 190 легких вертолетов Cheetah, Chetak и Cheetal различного назначения, из которых 130 применяются от 30 до 50 лет.

Напомним, в декабре Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021-го по 2030 год. Документ подписан в присутствии министров обороны двух стран генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха. Речь идет о поставках вооружений и создании военной техники, уточнили в российском военном ведомстве. Ранее в Дели решили оказаться от производства российских легких вертолетов Ка-226Т на своей территории. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве. По их данным, вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа.