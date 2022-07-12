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24 минуты назад

На юге Белоруссии началось военное учение

Lenta.ru

На юге Белоруссии началось командно-штабное учение с территориальными войсками. В ходе него будет отработано выполнение мер военного положения. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

В Белоруссии начались военные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятия пройдут с 12 по 14 июля с территориальными войсками Жлобинского района. «Цель учения — оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны», — отметили в Минобороны.

В ходе учения будут отработаны навыки охраны и оборона объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте в условиях военного положения.

В июне Минобороны Белоруссии анонсировало проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами Гомельской области. В ведомстве отметили, что подобные учения проводятся ежегодно, в прошлом году они проходили с военными комиссариатами Могилевской области.

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