Украинские военные нанесли удар по Стаханову

Украинские вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Стаханов в Луганской народной республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«По предварительной информации, ВФУ нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара», – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения должна быть отодвинута до Киевской области, только тогда жители Луганской и Донецкой народных республик смогут почувствовать себя в безопасности.
Напомним, 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.