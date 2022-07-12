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33 минуты назад

Украинские военные нанесли удар по Стаханову

Деловая газета "Взгляд"

Украинские вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Стаханов в Луганской народной республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинские военные нанесли удар по Стаханову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительной информации, ВФУ нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара», – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения должна быть отодвинута до Киевской области, только тогда жители Луганской и Донецкой народных республик смогут почувствовать себя в безопасности.

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Напомним, 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Президент России поздравил российских военных и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Армия,Андрей Марочко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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