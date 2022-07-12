Украинские военные нанесли удар по Стаханову

«По предварительной информации, ВФУ нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара», – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.