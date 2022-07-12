Рогозин заявил о подготовке МБР «Сармат» к новым испытаниям

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» готовится в новым испытаниям. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал он в Telegram.

Ранее Рогозин рассказал, что предприятия «Роскосмоса» уже приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».