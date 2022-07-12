В Киеве прошла встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. На пресс-конференции президент Украины заявил, что Амстердам поставит Киеву вооружение, которое станет «неприятным для России сюрпризом». Конкретные виды оружия он не назвал, сказав лишь, что речь в частности шла об артиллерии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды активно поставляют Вооруженным силам его страны оружие и боеприпасы. На пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов он сообщил, что в ходе переговоров обсуждались новые поставки артиллерии, так как «этого действительно не хватает».

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным для нее сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», – сказал Зеленский.

В конце июня Рютте призвал страны Запада вооружать Украину, даже если это будет в ущерб самим государствам-поставщикам.

«Крайне важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это [Украине]. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», – цитирует голландского премьера издание Politico.

Политик также раскритиковал членов НАТО из-за того, что те не направляли Украине тяжелое вооружение. Но не стал называть конкретные государства.

Ранее Нидерланды пообещали поставить украинским партнерам бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тыс. боевых шлемов и 2 тыс. осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 тыс. единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии), пишет РИА «Новости».

При этом 28 июня стало известно, что Нидерланды вместе с Германией направили Украине дополнительные шесть самоходных гаубиц PzH 2000 – по три из каждой страны. В министерстве обороны ФРГ подчеркнули, что это «одни из самых современных артиллерийских систем в мире».

Перед этим Берлин и Амстердам направили Киеву 12 самоходных гаубиц, которые ранее запросил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

При этом Германия и Нидерланды не только направляют на Украину оружие, но и учат местных военных им пользоваться. 7 июля голландский министр обороны Кайса Оллонгрен объявила о дополнительном курсе обучения работы с гаубицами PzH 2000.

В Кремле считают, что снабжение ВСУ западным оружием – это прямая угроза безопасности континента.

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.