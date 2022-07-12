Вашингтон узнал о планах Ирана помочь России

Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая те модели, которые способны нести вооружения. Такое заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

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Он пояснил, что правительство США получило соответствующую информацию из своих источников. При это Салливан признал, что они не в курсе, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в РФ.

Белый дом также предполагает, что Иран намерен обучить российские силы применению указанных беспилотников. По словам Салливана, первые этапы обучения российских военнослужащих начнутся уже в первых числах июля.

Как при этом отметил помощник президента США по национальной безопасности, добытая Белым домом информация доказывает, что военный конфликт с Украиной дорого обходится России в части поддержания вооружений.