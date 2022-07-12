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19 минут назад

Вашингтон узнал о планах Ирана помочь России

Елена Прошина

Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая те модели, которые способны нести вооружения. Такое заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Вашингтон узнал о планах Ирана помочь России
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что правительство США получило соответствующую информацию из своих источников. При это Салливан признал, что они не в курсе, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в РФ.

Белый дом также предполагает, что Иран намерен обучить российские силы применению указанных беспилотников. По словам Салливана, первые этапы обучения российских военнослужащих начнутся уже в первых числах июля.

Как при этом отметил помощник президента США по национальной безопасности, добытая Белым домом информация доказывает, что военный конфликт с Украиной дорого обходится России в части поддержания вооружений.

Ранее сообщалось, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что подобная машина была бы крайне полезна при действиях в городских условиях или на переднем крае.

Армия,Джейк Салливан,Денис Федутинов,Джозеф Байден,
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