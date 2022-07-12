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21 минуту назад

Названо число жертв удара ВСУ в Херсонской области

Елена Прошина

В Новой Каховке Херсонской области не менее шести человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую информацию предоставил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Названо число жертв удара ВСУ в Херсонской области
Фото: 

По его словам, много людей все еще остаются под завалами. У раненых зафиксированы порезы и осколочные ранения, их продолжают доставлять в больницу. Многие жители оказались заблокированы в своих домах и квартирах, вывести их на улицу пока не представляется возможным.

Отмечается, что в результате ракетного удара также взорвались склады с минеральными удобрениями.

Армия,Владимир Леонтьев,
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