Названо число жертв удара ВСУ в Херсонской области

В Новой Каховке Херсонской области не менее шести человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую информацию предоставил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.
По его словам, много людей все еще остаются под завалами. У раненых зафиксированы порезы и осколочные ранения, их продолжают доставлять в больницу. Многие жители оказались заблокированы в своих домах и квартирах, вывести их на улицу пока не представляется возможным.
Отмечается, что в результате ракетного удара также взорвались склады с минеральными удобрениями.