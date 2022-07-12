"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [Украины Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше", - сказал Леонтьев.