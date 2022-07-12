В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
35 минут назад

Глава ВГА района считает, что приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский

ТАССиещё 13

Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил во вторник глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [Украины Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше", - сказал Леонтьев.

Количество жертв удара по Новой Каховке выросло

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо повреждения строений это привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщили о не менее чем шести погибших в результате удара.

Армия,Видео,Владимир Леонтьев,Владимир Зеленский,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители