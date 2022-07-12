Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил во вторник глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [Украины Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше", - сказал Леонтьев.
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо повреждения строений это привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщили о не менее чем шести погибших в результате удара.