Украинские силы под Мариуполем были окружены российскими военнослужащими и попали в плен из-за указания Киева не сдавать город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы RaHDIt, который пожелал остаться анонимным.
По его словам, представители генерального штаба предлагали отступить из Мариуполя и вывести войска, однако Киев запретил им действовать таким образом. Хакер утверждает, что именно по этой причине украинские войска на «Азовстали» попали в окружение и были взяты в плен.
«И все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — утверждает хакер RaHDIt.
Он добавил, что украинские военнослужащие своими действиями доказали, что приказы командования нецелесообразны. Хакер при этом напомнил, что в случае с Лисичанском все было по-другому: украинские военные все же смогли убедить своих руководителей отступить.
Ранее сообщалось, что хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») на прошлой неделе выложила на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников главного управления разведки Министерства обороны Украины и связанных с ним лиц.