Хакер раскрыл предательство Зеленского в отношении украинской армии

Украинские силы под Мариуполем были окружены российскими военнослужащими и попали в плен из-за указания Киева не сдавать город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы RaHDIt, который пожелал остаться анонимным.

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По его словам, представители генерального штаба предлагали отступить из Мариуполя и вывести войска, однако Киев запретил им действовать таким образом. Хакер утверждает, что именно по этой причине украинские войска на «Азовстали» попали в окружение и были взяты в плен.

«И все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — утверждает хакер RaHDIt.

Он добавил, что украинские военнослужащие своими действиями доказали, что приказы командования нецелесообразны. Хакер при этом напомнил, что в случае с Лисичанском все было по-другому: украинские военные все же смогли убедить своих руководителей отступить.