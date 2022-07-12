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7 минут назад

RaHDit : иностранные советники разрабатывают планы Минобороны Украины

Газета.Ruиещё 4

Участник российской хакерской группы RaHDit ("Злые русские хакеры") сообщил РИА "Новости", что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Поданным источника, также зарубежные советники разрабатывали систему обучения и систему боевой подготовки.

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники
Фото: ReutersReuters

По словам собеседника, это однозначный факт, который вскрыла группа "Берегини".

По данным RaHDit, украинские силы специальных операций готовили военные из практически всех стран НАТО. Им за это выписывали грамоты, благодарности.

Хакер раскрыл предательство Зеленского в отношении украинской армии

Хакеры получили эту информацию с именами.

Ранее группировку украинских женщин-хакеров назвали врагами ЦиПСО Украины.

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