Участник российской хакерской группы RaHDit ("Злые русские хакеры") сообщил РИА "Новости", что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Поданным источника, также зарубежные советники разрабатывали систему обучения и систему боевой подготовки.

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По словам собеседника, это однозначный факт, который вскрыла группа "Берегини".

По данным RaHDit, украинские силы специальных операций готовили военные из практически всех стран НАТО. Им за это выписывали грамоты, благодарности.

Хакеры получили эту информацию с именами.