Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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По словам Рогова, в последнее время украинские силы активизировались в запорожском направлении.

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«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — рассказал он.

Зеленский отдал приказ о контрнаступлении

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ о начале контрнаступления на Херсонскую и Запорожскую области. Он пообещал привлечь к этой операции до одного миллиона военнослужащих, оснащенных западным вооружением.

«Киевский режим несет колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобожденных российской армией территориях налаживается мирная жизнь, и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины», — отреагировал на это Рогов.

По его словам, сейчас вблизи зоны боевых действий участились теракты и ракетные обстрелы, от которых страдают в первую очередь гражданские.

«Им нужна картинка, чтобы показать, как все плохо на освобожденных территориях», — объяснил представитель совета.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал приказ Зеленского политической агонией. По мнению парламентария, власти Киева «проигрывают по всем фронтам», у них нет шансов освободить эти территории, для этого не осталось ни сил, не возможностей.

"Политическая агония режима Зеленского продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью". Михаил Шеремет, депутат Госдумы.

Угроза мобилизации

6 июля власти Запорожской области призвали военнообязанных жителей региона выехать на освобожденные от украинских вооруженных формирований территории, чтобы избежать мобилизации. По утверждению Рогова, украинские власти запретили военнообязанным мужчинам Запорожской области выезд. Чиновник добавил, что уехать «можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата». В связи с этим член ВГА Запорожья посоветовал не находиться по адресу регистрации, запастись продуктами и водой, а также найти безопасное место в условиях городских боев.

Кроме того, в Запорожской области пообещали поощрять отказ жителей на освобожденных территориях воевать в рядах ВСУ. Отказавшихся вступить в украинской армии Рогов назвал ответственными людьми с гражданской позицией.

«Все люди, кто не взял в руки оружие и подвергся преследованию со стороны режима Зеленского, будут чисты перед законом», — сказал он.