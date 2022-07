Часть IT-специалистов в России лишат отсрочки от призыва в армию

Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В число необходимых критериев власти предлагают внести также долю сотрудников, занимающихся IT, и долю выручки от разработки и внедрения IT.