В ЛНР захватили планировавших теракт диверсантов из Белоруссии

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что силовики задержали в республике белорусских диверсантов, которые планировали теракт. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

Виталий Киселев подчеркнул, что на днях были захвачены боевики из состава диверсионно-разведывательной группы, направленной для проведения теракта в Лисичанске. По его словам, в ДРГ входили несколько наемников из Белоруссии, «порядка шести-семи человек».

Он отметил, что после захвата диверсанты были обезоружены и направлены для проведения следственных действий в соответствующие ведомства. В настоящее время они «дают признательные показания».