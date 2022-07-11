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1 час назад

В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт

Илья Родин

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что силовики задержали в республике белорусских диверсантов, которые планировали теракт. Об этом пишет РИА «Новости».

В ЛНР захватили планировавших теракт диверсантов из Белоруссии
Фото: ReutersReuters

Виталий Киселев подчеркнул, что на днях были захвачены боевики из состава диверсионно-разведывательной группы, направленной для проведения теракта в Лисичанске. По его словам, в ДРГ входили несколько наемников из Белоруссии, «порядка шести-семи человек».

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Он отметил, что после захвата диверсанты были обезоружены и направлены для проведения следственных действий в соответствующие ведомства. В настоящее время они «дают признательные показания».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в настоящее время в Польше, сообщила ранее, что на стороне Украины якобы участвуют в боевых действиях против России около 1500 ее соотечественников.

Армия,В мире,Светлана Тихановская,Виталий Киселев,
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