В ЛНР захватили планировавших теракт диверсантов из Белоруссии

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что силовики задержали в республике белорусских диверсантов, которые планировали теракт. Об этом пишет РИА «Новости».
Виталий Киселев подчеркнул, что на днях были захвачены боевики из состава диверсионно-разведывательной группы, направленной для проведения теракта в Лисичанске. По его словам, в ДРГ входили несколько наемников из Белоруссии, «порядка шести-семи человек».
Он отметил, что после захвата диверсанты были обезоружены и направлены для проведения следственных действий в соответствующие ведомства. В настоящее время они «дают признательные показания».
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в настоящее время в Польше, сообщила ранее, что на стороне Украины якобы участвуют в боевых действиях против России около 1500 ее соотечественников.