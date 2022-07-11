Байден признался в хранении дробовиков дома

Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика

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Президент США Джо Байден на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия у Белого дома сообщил, что хранит дома четыре дробовика. Его слова приводит «РИА Новости».

Байден отметил, что два дробовика его личные, еще два — погибших сыновей. Он добавил, что хранит оружие под замком, сказав, что так должны делать все ответственные владельцы. А тех, кто так не делает, по мнению Байдена, необходимо привлекать к ответственности.

Ранее президент США заявлял, что страна «переполнена оружием войны» и он «полон решимости» запретить его. Согласно открытым источникам, в Америке самый высокий в мире коэффициент владения оружием. Только на конец 2021 года на руках у населения США находилось 120,5 единиц на 100 человек.