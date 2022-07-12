Десантный корабль США оснастили 3D-принтером для печати запчастей в море

Командование надводными силами Тихоокеанского флота США сообщило о новой инициативе, в рамках которой на десантном корабле-амфибии USS Essex был установлен 3D-принтер.

Фото: ferra.ru ferra.ru

С его помощью экипаж судна займёт производством запасных частей прямо в открытом море при необходимости.

Учитывая, что корабль в рамках обыкновенных учений выходит в море на срок до двух недель, а при длительных походах и того дольше, подобная возможность может оказаться очень полезной.

Известно, что установленная на USS Essex система 3D-печати является одной из самых быстрых в отрасли. Максимальный размер детали, с которым способно работать оборудование — 25 x 25 см.