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5 минут назад

Десантный корабль США сможет печатать необходимые запчасти прямо на ходу в открытом море

Ferra.ruиещё 1

Командование надводными силами Тихоокеанского флота США сообщило о новой инициативе, в рамках которой на десантном корабле-амфибии USS Essex был установлен 3D-принтер.

Десантный корабль США оснастили 3D-принтером для печати запчастей в море
Фото: ferra.ruferra.ru

С его помощью экипаж судна займёт производством запасных частей прямо в открытом море при необходимости.

Учитывая, что корабль в рамках обыкновенных учений выходит в море на срок до двух недель, а при длительных походах и того дольше, подобная возможность может оказаться очень полезной.

Известно, что установленная на USS Essex система 3D-печати является одной из самых быстрых в отрасли. Максимальный размер детали, с которым способно работать оборудование — 25 x 25 см.

В качестве материала выступает алюминий. Из него можно будет печатать топливные адаптеры, радиаторы, клапаны стравливания воздуха, клапанные крышек и т.д.

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