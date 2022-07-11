Украинские боевики заминировали лицей с мирными жителями в Славянске

«С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.