В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
22 минуты назад

Минобороны: Украинские боевики хотят взорвать лицей с мирными жителями в Славянске

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украинские националисты заминировали лицей в Славянске и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС России в гибели людей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские боевики заминировали лицей с мирными жителями в Славянске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», передает ТАСС.

На Украине заявили об успехах западного оружия

«С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом и намеренно не сообщили об этом местным жителям.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Верховный суд,НЦУО РФ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители